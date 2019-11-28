Пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Ситуация с заторами на дорогах Москвы вечером в четверг достигла восьми из максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 19:10 мск.

Движение затруднено, в частности, по Садовому и Третьему транспортному кольцам, Котельнической, Раушской, Софийской и Пречистенской набережным, Большому Москворецкому и Большому Каменному мосту. Кроме того, движение затруднено в центре города на Тверской улице и на Новом Арбате.

На МКАД движение местами затруднено на небольших участках на юго-западе и северо-западе по внешней стороне, и на юго-востоке - по внутренней стороне. На вылетных магистралях движение почти не затруднено: небольшие скопления автотранспорта на Ленинградском и Волоколамском шоссе в сторону области.