Москва стала обладателем туристской премии World Travel Awards 2020

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Москва победила в международной туристской премии World Travel Awards 2020 в номинации "Лучшее туристское направление. Город". Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москва действительно лучший город земли! Мы взяли одну из самых престижных премий туриндустрии - World Travel Awards. Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили "туристический Оскар" в главной номинации - "Лучшее туристское направление. Город", - написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Собянин.

Мэр также напомнил, что с начала года Москву посетили около 19,5 млн туристов. По его словам, полученная премия является высокой оценкой работы столичных властей и всех москвичей.

По данным портала столичной мэрии, премия World Travel Awards существует с 1993 года, сейчас в ней более 80 номинаций: например, лучшие отели, авиалинии, туроператоры, города, курорты, достопримечательности. Голосовать могут туристы и эксперты индустрии. Каждый год в рамках премии проводится серия гала-церемоний по всему миру, которая завершается гранд-финалом в конце года.

В этом году финал международной премии проходил в Москве.