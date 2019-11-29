{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Облачная погода, гололедица и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу

В городе объявлен желтый уровень опасности

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки, местами гололедица и до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 1-3 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до нуля градусов.

Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. В связи с ветром и гололедицей 29 ноября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 3 градусов. В ночь на субботу она может опуститься до минус 2 градусов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Гидрометцентре прогнозируют большее количество оттепелей в Москве этой зимой, чем обычно
И.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о возможности оттепели в начале декабря после понижения температуры в первых числах месяца
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС