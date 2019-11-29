Облачная погода, гололедица и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки, местами гололедица и до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 1-3 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до нуля градусов.

Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. В связи с ветром и гололедицей 29 ноября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 3 градусов. В ночь на субботу она может опуститься до минус 2 градусов.