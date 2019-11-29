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В Гидрометцентре прогнозируют большее количество оттепелей в Москве этой зимой, чем обычно

И.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о возможности оттепели в начале декабря после понижения температуры в первых числах месяца

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Зимних оттепелей прогнозируется в 1,5 раза больше в Москве, чем обычно. Об этом ТАСС сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В этом году мы прогнозируем, что их (оттепелей) будет несколько больше чем обычно. Примерно в 1,5 раза больше", - сообщил он.

По словам Вильфанда, обычно в течение зимы наблюдается 8-10 оттепелей, и чаще всего они наблюдаются в декабре.

"Даже в начале декабря вполне вероятна оттепель после понижения температуры в первых числах месяца. Нулевые отметки не исключены уже на следующей неделе", - отметил он.

Ранее Вильфанд сообщил, что зимой температура ожидается около и выше нормы на большей части территории России.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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