Мэр Москвы открыл инженерный центр АО "Мосгаз"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин в пятницу принял участие в церемонии открытия инженерного центра АО "Мосгаз", позволяющего, в частности, в онлайн-режиме отслеживать состояние газового хозяйства в столице.

"Поздравляю с годовщиной и новосельем! "Мосгаз" - это организация, которая обеспечила газом почти половину москвичей, наша ТЭЦ, крупнейшее предприятие города", - сказал Собянин, общаясь с руководством и коллективом предприятия.

Он назвал "Мосгаз" градообразующим предприятием. "И от вашей работы во многом зависят благополучие и развитие всего нашего любимого города", - сказал Собянин.

Генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев показал мэру города, как работает служба одного окна компании. Собянин также посетил диспетчерский пункт, ознакомился с работой панели текущего состояния (видеостены), которая позволяет оценить реальную ситуацию в газовом хозяйстве Москвы режиме онлайн, а также наградил лучших сотрудников предприятия почетными грамотами и благодарностями мэра столицы.

Днем рождения Московского газового хозяйства считается 29 ноября 1865 год, когда в столице началось заполнение газом первых чугунных газопроводов. Строительство инженерного центра на территории штаб-квартиры АО "Мосгаз" было завершено в октябре 2019 года. В новом семиэтажном здании высотой 33 м площадью 22,3 тыс. кв. м. разместились оперативное управление, центральная диспетчерская, служба одного окна и другие подразделения компании.

Крупнейшее газораспределительное предприятие "Мосгаз" сегодня эксплуатирует 7,5 тыс. км газовых сетей и 372 газорегуляторных пункта. На предприятии работают 4,7 тыс. человек.