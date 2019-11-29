Гастрофестиваль, квест и олимпиаду проведут на Днях Дальнего Востока в Москве

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Молодежный и гастрономический фестивали, а также олимпиаду и квест проведут на Днях Дальнего Востока, которые запланированы в Москве со 2 по 14 декабря, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Главным событием программы мероприятий станет фестиваль для молодежи, отдельные дискуссии будут посвящены вопросам урбанистики, космоса, развития студотрядов, а у школьников будет возможность поучаствовать в олимпиаде "Ближе к Дальнему" и выиграть дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ. Одним из ключевых событий фестиваля станет Большой дальневосточный квест, 10 первых победителей которого получат бесплатные туристические путевки в заповедные и экзотические регионы Дальнего Востока. В развлекательной программе - музыкальный фестиваль "Двигай на Восток!" и гастрономический фестиваль "Держи краба!", - говорится в сообщении.

Во Дни Дальнего Востока пройдут ярмарка, показ модной дизайнерской одежды для детей и взрослых. Со 2 по 8 декабря будет открыта "Дальневосточная ярмарка" на Новом Арбате, где можно будет приобрести товары, продукты и сувениры, попробовать уникальные блюда Дальнего Востока. Для посетителей будут подготовлены концерты, мастер-классы и конкурсы. Кроме того, коллекции успешных дизайнеров с Дальнего Востока будут представлены 11 декабря на Vostok Fashion Day", - уточняет пресс-служба.

8 ноября, в преддверии открытия Дней Дальнего Востока в Москве, вышел на кольцевую линию московского метрополитена новый тематический поезд "Дальневосточный экспресс", цель которого - рассказать жителям, гостям Москвы о Дальнем Востоке. Состав, оформленный в тематике регионов Дальнего Востока, будет курсировать полгода, за это время он расскажет почти 3 млн пассажиров о регионах, достопримечательностях, истории и уникальной природе края. Поезд состоит из пяти вагонов по две секции - они посвящены одиннадцати регионам ДФО.