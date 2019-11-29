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Бизнес-омбудсмен Москвы предложила расширить господдержку женского предпринимательства

По словам уполномоченной по защите прав предпринимателей в столице Татьяны Минеевой, необходимо добавить новые кредитные продукты и образовательные программы

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Механизмы государственной поддержки для женщин-предпринимателей необходимо расширить, добавив новые кредитные продукты и образовательные программы. Такое мнение высказала в пятницу ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева в кулуарах Всероссийской премии и форума Woman Who Matters.

"Женское предпринимательство в нашей инфраструктуре уполномоченного мы выделили в отдельную категорию. Мы активно участвуем в создании дополнительных продуктов государственной поддержки для женского предпринимательства. Уже много что в стране создано, но нужны дополнительные льготы по кредитным продуктам, дополнительные образовательные и акселерационные программы. Это все необходимо для развития женского предпринимательства", - сказала она.

Среди действующих механизмов она выделила финансовый продукт МСП Банка - дочерней структура Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), по которому банк предлагает кредит до 2 млрд рублей со ставкой 8,5% годовых на пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности, финансирование инвестиций для женщин-предпринимателей.

По данным московского бизнес-омбудсмена, доля женщин среди индивидуальных предпринимателей города составляет 39%, то есть 105 тыс. человек, а доля женщин-руководителей в компаниях малого и среднего бизнеса - 30%, то есть 134,5 тыс. человек.

Всероссийская премия и форум Woman Who Matters проходят в столице 29-30 ноября и посвящены выявлению и освещению лучших проектов и программ российских компаний в отношении женщин.

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