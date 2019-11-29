Пробки в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Транспортная загруженность в Москве в вечерний час пик, по данным на 17:30 мск в пятницу, достигла восьми баллов. Об этом сообщается на портале "Яндекс.Пробки".

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время движение серьезно затруднено на внутренней стороне МКАД от Можайского шоссе до Волоколамского шоссе. Также сильно загружено Садовое кольцо и Третье транспортное кольцо от шоссе Энтузиастов до Велозаводской улицы.

Из магистралей серьезно загружено по направлению в область шоссе Энтузиастов, проспект Мира и Кутузовский проспект. Сильно загружены Нахимовский проспект, Люблинская улица из центра, Большая Семеновская улица.