В Москве отреставрируют доходный дом начала ХХ века

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Мосгорнаследие выдало задание на разработку проекта реставрации объекта культурного наследия федерального значения - доходного дома на Большой Никитской улице, который был построен в 1901 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Изящный доходный дом на пересечении Мерзляковского переулка и Большой Никитской улицы был возведен по чертежам архитектора Никиты Струкова. Его фасады украшают кованные фигурные ограждения балконов, замковые камни, профилированные карнизы, руст, филенки и другие декоративные элементы. Для проведения работ по сохранению фасадов памятника необходимо подготовить и согласовать с нашим ведомством качественный проект реставрации", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Доходный дом представляет собой четырехэтажное здание, он был построен по заказу сына купца 1-й гильдии Давида Элькинда в 1901 году и сохранил жилую функцию. По словам Емельянова, для разработки проекта специалисты проведут историко-архивные и библиографические исследования, изучены инженерно-технические особенности здания, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения.