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Сообщение о минировании здания Центрального телеграфа в Москве оказалось ложным

Специалисты не обнаружили никаких взрывоопасных предметов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб и кинологи проверили здание Центрального телеграфа в Москве и не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В ходе проверки здания, расположенного по адресу: Тверская улица, 7, никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было. Информация о минировании оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, также ложным оказалось сообщение о минировании ТЦ "Новинский пассаж" в центре Москвы.

В здании Центрального телеграфа находятся "Телеграф холл", Общественная приемная по защите прав граждан, информационное агентство "Моссовет", студия телеканала "Царьград", бары, рестораны и салон сотовой связи.

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