Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановили после инцидента с пассажиром

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена восстановлено после падения пассажира на пути, сообщается в пятницу на странице подземки в Twitter.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено. Необходимо время, чтобы войти в график", - говорится в сообщении.