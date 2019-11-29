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Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановили после инцидента с пассажиром

Ранее движение от станции "Спартак" до "Беговой" было приостановлено

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена восстановлено после падения пассажира на пути, сообщается в пятницу на странице подземки в Twitter. 

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено. Необходимо время, чтобы войти в график", - говорится в сообщении.

В пятницу вечером на фиолетовой ветке метро было приостановлено движение от станции "Спартак" до "Беговой", в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами из-за инцидента с пассажиром.

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