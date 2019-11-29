Пассажир, упавший на рельсы на станции метро "Полежаевская" в Москве, выжил

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Человек, упавший на жесткий путь на станции метро "Полежаевская" Московского метрополитена, выжил. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

"Около 17:49 на станции метро "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал мужчина. Приняты меры для извлечения потерпевшего. Сотрудниками полиции, дежурившими на станции, незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе.

По данному факту, как отметили в УВД, проводится проверка.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что человек упал на рельсы на станции метро "Полежаевская".