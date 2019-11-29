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Вестибюли станций метро "Новогиреево" и "Бибирево" закроют на выходные

Также из-за ремонта закроют часть вестибюля станции "Студенческая"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Вестибюли трех станций метро в Москве закроют на ремонт на выходные. В обычном режиме они заработают в понедельник, 2 декабря, с момента открытия метро. Об этом сообщается в пятницу на официальном странице "ВКонтакте" Московского метрополитена.

"В эти выходные будут закрыты на ремонт западный вестибюль станции "Новогиреево" (выходы 5-8), южный вестибюль станции "Бибирево" (выходы 3-6). Также будет закрыта часть вестибюля станции "Студенческая" - здесь проходят работы в турникетной зоне", - говорится в сообщении.

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