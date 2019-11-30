Проект продления станции метро до аэропорта Внуково подготовят за три месяца

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы подготовят проект продления линии метро до аэропорта Внуково и одноименной станции в течение трех месяцев. Об этом сообщил в субботу журналистам заммэра столицы Марат Хуснуллин.

Линия метро до аэропорта пройдет от станции "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии. "Это будет первая линия метро, которая придет в аэропорт, мы хотим интегрировать существующую железнодорожную ветку и ветку метро, построить перехватывающий паркинг, зная, что это проблема. Сейчас идет увязка этих проектных решений. Я думаю, в течение трех месяцев закончим проектирование, чтобы к этому моменту щит (тоннелепроходческий комплекс - прим. ТАСС), дойдя до следующей станции метро, мог спокойно идти в сторону Внуково", - сказал он.

Ранее сообщалось, что линию метро до аэропорта Внуково продлят до 2023 года. На новом участке Калининско-Солнцевской линии длиной 5,2 км появится две станции: "Пыхтино" в районе одноименной деревни и "Внуково" - на территории паркингов аэропорта. Трассировка линии метро к аэропорту согласована с местными жителями. При этом руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев сообщал, что власти города пока не планируют подводить метро к аэропортам Шереметьево и Домодедово по аналогии с продлением подземки в аэропорт Внуково.