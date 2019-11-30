МЦК установило рекорд перевозки пассажиров за сутки 29 ноября

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Более 571,3 тыс. человек воспользовались поездами Московского центрального кольца (МЦК) 29 ноября, это рекордное количество пассажиров, перевезенных за сутки. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Московского метрополитена.

"Московское центральное кольцо перевезло более 571,3 тыс. человек 29 ноября. Этот рекордный показатель был достигнут, в том числе, благодаря сокращению интервалов движения и пересадкам на линии Московских центральных диаметров. Прошлый рекорд по перевозке был установлен 3 апреля - тогда МЦК перевезло 560 тыс. пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что наибольшее количество пассажиров воспользовалось 29 ноября станциями "Площадь Гагарина" и "Кутузовская" - показатели пассажиропотока там составляют 52 тыс. и 32 тыс. человек соответственно.

Интервал между поездами "Ласточка" на МЦК был сокращен до 4 минут в часы пик 21 ноября, а за пределами часа пик поезда курсируют с интервалом 8 минут. Новый интервал движения поездов на МЦК в будние дни теперь обеспечивает 242 пары поездов, благодаря чему добавилось более 580 тыс. пассажирских мест.

Переходу на 4-минутный интервал предшествовала большая работа железнодорожников. Для того, чтобы "Ласточки" по кольцу стали ходить чаще, железнодорожники провели масштабные работы по модернизации инфраструктуры МЦК. На станции "Андроновка" произведено переустройство путевого развития, необходимое для установки дополнительного обслуживающего оборудования, построена всесезонная мойка и парк отстоя и экипировки составов, на станции "Белокаменная" модернизированы приемоотправочные пути для стоянки поездов. Также на станциях установлено новое программное обеспечение, необходимое для работы в более интенсивном режиме движения.

С момента запуска МЦК 10 сентября 2016 года им воспользовались Порядка 400 млн пассажиров.