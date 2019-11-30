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В центре Москвы водитель Porsche сбил на тротуаре человека

Пострадавшего госпитализировали

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Porsche сбил на тротуаре в центре Москвы человека, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Происшествие случилось в пятницу, но о нем стало известно только в субботу. "В 12:56 в районе дома 7 по Китайгорордскому проезду водитель, управляя автомобилем Porsche, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, находившегося на тротуаре", - сказали в ведомстве.

Пострадавший был госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.

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