Около 400 человек приняли участие в "Балу Победителей" на Поклонной горе

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Около 400 человек - ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей - собрались в субботу в Музее Победы на Поклонной горе, где в 14-й раз прошел "Бал Победителей", приуроченный к началу контрнаступления под Москвой зимой 1941 года, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня здесь собрались ветераны и члены их семей практически из всех стран, входивших ранее в Советский Союз - Белоруссия, Украина, Узбекистан, Казахстан, Молдавия, Прибалтика. С нами сегодня делегации из Севастополя, Петербурга и многих других городов-героев и городов воинской славы. Ветераны очень ждут этого дня, здесь они встречают своих друзей, однополчан, делятся воспоминаниями", - сказал заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин.

Он отметил, что несмотря на то, что ветераны уходят из жизни, в этом году гостей было больше, чем в предыдущем. "В этот раз у нас больше гостей, чем в 2018 году, с нами сегодня ветераны, которых мы разыскали в рамках празднования начала контрнаступления под Москвой. В общей сложности, вместе с сопровождающими, в стенах нашего музея собралось 380 человек", - подчеркнул Смуглин.

Традиционно бал приурочен ко Дню воинской славы - началу контрнаступления советских войск в битве за Москву, которое стало отправной точкой на пути к освобождению мира от фашизма и Победе в Великой Отечественной войне. В 2019 году "Бал Победителей" будет посвящен еще одному важному событию - 75-летию полного освобождения территории СССР от немецких войск и их союзников и началу освободительной миссии Красной армии в Европе.

Идея чествования ветеранов в Музее Победы принадлежит народному артисту России Андрису Лиепе. Мероприятие проводится Музеем Победы, Благотворительным фондом имени Мариса Лиепы и Объединенной металлургической компанией (ОМК).