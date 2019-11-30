Новое программное обеспечение для турникетов начали тестировать на МЦД-2

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Специалисты приступили к наладке нового программного обеспечения на турникетах второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Оно позволит им работать бесперебойно. Об этом сообщил в субботу ТАСС представитель оператора перевозок - "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК).

"На МЦД-2 "Курско-Рижский" начали проверять программное обеспечение для управления турникетами, валидаторами и билетопечатающими автоматами. Наладка поможет обеспечить их стабильную работу", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что сегодня турникеты и валидаторы временно отключены. Станции Московских центральных диаметров работают в режиме открытых турникетов до 8 декабря включительно. Пока что пассажиры оплачивают только пересадку в метро по действующим тарифам столичной подземки.

Всего на первом и втором диаметрах необходимо проверить и наладить более 5 тысяч устройств. Помощь в проведении работ оказывает метрополитен.

"Программисты проверяют корректность работы программного обеспечения на конкретном валидаторе, читается ли проездной документ, верно ли списываются средства. Если возникают какие-то ошибки, они устраняются, и корректность работы вновь проверяется", - сказал собеседник агентства.

Движение по первым Московским центральным диаметрам "Белорусско-Савеловском" от Одинцова до Лобни (МЦД-1) и "Курско-Рижском", соединяющем Нахабино и Подольск (МЦД-2), запустили 21 ноября. В тот день в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. Утром 22 ноября поезда на МЦД-2 следовали с увеличенными интервалами движения в направлении Москвы со стороны Нахабина. Из-за проблем в работе МЦД решили сделать проезд на обеих линиях бесплатным в течение двух недель. Кроме того, составность всех поездов на МЦД-2 увеличили до 10-11 вагонов с 25 ноября. Благодаря этому в часы пик количество пассажирских мест выросло на 30%.