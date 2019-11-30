МЧС предупредило о снеге и гололеде в Москве

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Ветер со снегом и гололед ожидаются в ближайшие часы в Москве. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 21:00 30 ноября до 10:00 1 декабря местами в Москве ожидается небольшой снег, усиление ветра до 15 м/с, гололедица, на отдельных участках дорог - сильная", - сказали в пресс-службе.

В МЧС рекомендовали автомобилистам снижать скорость и избегать резких маневров, а пешеходам - обходить стороной шаткие конструкции.