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МЧС предупредило о снеге и гололеде в Москве

Ветер усилится до 15 м/с

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Ветер со снегом и гололед ожидаются в ближайшие часы в Москве. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 21:00 30 ноября до 10:00 1 декабря местами в Москве ожидается небольшой снег, усиление ветра до 15 м/с, гололедица, на отдельных участках дорог - сильная", - сказали в пресс-службе.

В МЧС рекомендовали автомобилистам снижать скорость и избегать резких маневров, а пешеходам - обходить стороной шаткие конструкции.

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