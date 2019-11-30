Гала-концерт звезд мирового балета "Марис Лиепа. С любовью" состоится в Кремле

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Государственный Кремлевский дворец (ГКД) станет в воскресенье сценой для грандиозного гала-концерта звезд мирового балета под названием "Марис Лиепа. С любовью". Режиссером и ведущим вечера выступает сын выдающегося танцовщика, народного артиста СССР Мариса Лиепы - народный артист РФ Андрис Лиепа, сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов мероприятия.

"Сегодняшний концерт проводится в рамках проекта "Автографы и имиджи", знакомящего зрителей с творчеством выдающихся артистов, звезд балета XX века. Прежде героями концертов этого цикла были Рудольф Нуреев, Майя Плисецкая и Вацлав Нижинский. Сегодняшний вечер посвящен Марису Лиепе, чье имя навсегда вписано в историю танца и в сердца любителей балета", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, режиссер и ведущий концерта, сын Мариса Лиепы - Андрис Лиепа "готовит не просто вечер воспоминаний, а вечер-праздник, особая атмосфера которого напомнит публике об огромном обаянии, харизме Мариса Лиепы, о его безграничной любви к жизни, профессии, искусству".

"Зрителей ждут открытия и премьеры, фрагменты лучших классических балетов, в которых блистал неподражаемый Марис, а также современные постановки в исполнении звезд мирового балета", - проинформировала представитель пресс-службы.

Согласно афише, в концерте примут участие прима-балерина Мариинского театра, народная артистка РФ Юлия Махалина, народная артистка РФ Илзе Лиепа, народный артист РФ Дмитрий Гуданов, прима-балерина Большого театра, заслуженная артистка России Екатерина Крысанова, Мария Эйхвальд, премьеры Мариинского театра Владимир Шкляров и Кимин Ким, а также Бахтияр Адамжан ("Астана Опера"), Константин Аллен (Национальный балет Нидерландов), Джулиан МакКей (Михайловский театр) и другие.

Гости вечера также смогут ознакомиться с выставкой "Марис Лиепа. С любовью", которая развернута в Паркетном фойе Кремлевского дворца. В экспозиции представлены фотографии агентства ТАСС, посвященные жизни и творчеству народного артиста СССР Мариса Лиепы.

Передать эстафету

Концепцией предстоящего вечера поделился с ТАСС режиссер и ведущий программы Андрис Лиепа. "Прежде всего вечер, посвященный Марису Лиепе, уже проходил не раз, и мы хотели в этом году сделать предновогодний рождественский подарок зрителям, любителям балета", - сказал артист.

Анонсируя программу, он отметил, что, например, его сестра Илзе Лиепа "выступит с номером, подготовленным специально для этого вечера". "С новым номером выступит также Юля Махалина, которая приезжает из Петербурга. Еще один участник концерта Дмитрий Гуданов поставил номер сам как хореограф и сам же будет его исполнять. Поэтому вот уже три вещи, которые публика увидит в первый раз, это будет премьера прямо на сцене Кремлевского дворца", - подчеркнул Андрис.

"Собирается совершенно уникальный состав, - продолжил он. - Владимир Шкляров, Кимин Ким, Александр Переш из Мариинского театра, Алена Ковалева, Екатерина Крысанова из Большого театра, Джулиан МакКей из Михайловского театра, приезжает Мария Эйхвальд из Европы. Так что у нас такой вот необычный состав участников. То есть, у нас есть артисты, которые редко приезжают в Москву, ввиду того, что они танцуют в других городах, в частности, в Петербурге - в Михайловском и Мариинском театрах", - уточнил Андрис.

Комментируя содержание программы, он сообщил, что солисты Московского Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Оксана Кардаш и Иван Михалев исполнят па-де-де из "Лебединого озера" в постановке Владимира Бурмейстера. "Это тот спектакль, который папа танцевал на сцене Театра Станиславского, еще когда приехал в Москву и четыре года отработал там ведущим солистом. Поэтому мне очень хотелось, чтобы эта часть его жизни тоже была как-то отражена", - пояснил Лиепа-младший.

"Мы взяли и другие любимые спектакли отца - например, "Легенду о любви", - продолжил он. "Из Астаны приезжает Бахтияр Адамжан, лауреат международных конкурсов, замечательный танцовщик - он станцует адажио из балета "Спартак" с Айгерим Бекетаевой. Сейчас театром руководит Алтынай Асылмуратова, моя близкая подруга. В прошлом году я поставил там спектакли, и поэтому ребята с удовольствием приехали в Москву, и "Астана Опера" тоже будет представлена", - отметил собеседник агентства.

"Словом, мы собрали достойную молодежь, лучших из лучших. И, конечно, такие звезды, как Юлия Махалина, Илзе Лиепа, Дмитрий Гуданов должны участвовать в таких мероприятиях, и просто их появление на сцене - это уже праздник для всех любителей балета, потому что нам передана была эстафета от отца, Владимира Васильева, Михаила Лавровского, других выдающихся артистов, а теперь мы передаем эту эстафету молодежи, с которой работаем", - заключил Андрис Лиепа.

О Марисе Лиепе

Марис-Рудольф Лиепа (1936-1989) - советский и латвийский артист балета, балетный педагог и киноактер. Народный артист СССР (1976). Лауреат Ленинской премии (1970).

Был солистом труппы Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (1956-1960), Большого театра (1960-1984). Вошел в историю танца как первый исполнитель партий Красса ("Спартак" в постановке Юрия Григоровича; 1968), Вронского ("Анна Каренина" в постановке Виктора Смирнова-Голованова) и других.