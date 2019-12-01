На юге Москвы движение транспорта ограничили из-за опрокидывания грузового манипулятора

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Грузовой манипулятор опрокинулся на проезжую часть во время погрузочных работ на юге Москвы, движение транспорта затруднено. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"В 12:30 на улице Каспийская возле дома 13а во время погрузочных работ грузовой манипулятор опрокинулся на проезжую часть. Движение на данном участке затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы города", - сообщили в управлении.

Предварительно, как отметили в Госавтоинспекции, пострадавших в результате происшествия нет.