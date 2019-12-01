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Движение поездов остановлено на ж/д станции Тимирязевская в Москве из-за падения человека

По данным источника в экстренных службах, в результате ЧП пассажир погиб

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Движение поездов в сторону центра остановлено на железнодорожной станции Тимирязевская Савеловского направления МЖД из-за падения человека. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"Человек упал на рельсы с платформы на станции Тимирязевская Савеловского направления. В результате ЧП пассажир погиб. В настоящий момент движение поездов остановлено в сторону центра", - сообщил собеседник агентства.

По данным источника, погибшего извлекают из-под колес поезда последнего вагона. На месте работают сотрудники экстренных служб, медики. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), на МЦД-1 и Савеловском направлении нет движения поездов в направлении Москвы со стороны Лобни. "Принимаются меры по восстановлению движения", - отмечается в сообщении.

Теги
Россия
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Движение поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении возобновили после ЧП с пассажиром
Ранее сообщалось, что человек упал на рельсы
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