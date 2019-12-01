Движение поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении возобновили после ЧП с пассажиром

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Движение поездов на первом Московском центральном диаметре и Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановили после падения человека с платформы. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Движение на МЦД-1 и Савеловском направлении восстановлено. Вместе с РЖД мы прилагаем все усилия для восстановления интервала", - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО ТАСС сообщили, что по факту падения пассажира начата проверка. "На железнодорожной станции Тимирязевская Савеловского направления электропоездом смертельно травмирована женщина. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что движение поездов в сторону центра было остановлено на железнодорожной станции Тимирязевская Савеловского направления МЖД из-за падения человека.