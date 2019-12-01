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Гала-концерт "Марис Лиепа. С любовью" с аншлагом прошел в Кремле

На сцене показали самые "звездные" роли Мариса Лиепы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Государственный Кремлевский дворец, рассчитанный на 6 тысяч зрителей, в воскресенье был заполнен до отказа. Фантастический аншлаг собрал на главной сцене страны гала-концерт звезд мирового балета "Марис Лиепа. С любовью"

"Как приятно видеть полный зал, - сказал, обращаясь к зрителям, режиссер и ведущий концерта сын Мариса Лиепы, народный артист РФ Андрис Лиепа. - Марис хотел танцевать всю жизнь". "Буду жить и танцевать 100 лет" - процитировал он своего отца.

Он пожелал, чтобы этот вечер был теплым, чтобы каждый из зрителей смог почувствовать Мариса как великого актера, танцовщика. Начали со "Щелкунчика" - па-де-де из знаменитого балета исполнили Наталья Сомова (Московский театр им. Станиславского и Немировича-Данченко) и Роман Беляков (Мариинский театр).

"Марис обожал Новый год, обожал елку. Он несколько лет подряд в Новый год уходил в Большой, делал грим и приходил к нам с сестрой в образе Деда Мороза", - рассказал Андрис, напомнив, что именно "Щелкунчик" был тем балетом, в котором дебютировал отец.

Посвящение великому артисту

На Кремлевской сцене в этот вечер в исполнение звезд мирового балета были представлены фрагменты из разных спектаклей, в которых блистал Марис Лиепа. В Москве артист выступал в двух театрах - сначала в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, а потом в Большом театре.

Были показаны самые "звездные" роли Мариса Лиепы, которые он исполнял в балетах "Легенда о любви", "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Корсар". Но, конечно, самой знаменитой его партией был Красс в легендарном "Спартаке" Юрия Григоровича.

"Второго такого Красса, как Марис, не появилось практически за 50 лет, - отметил Андрис Лиепа. - Поэтому мы решили не демонстрировать эту роль Мариса, но все же фрагмент из "Спартака" вошел в программу. Адажио исполнят Айгерим Бекетаева и Бахтияр Адамжан (солисты "Астана Опера")". Зазвучала музыка Хачатуряна, на сцене возникли Спартак и Фригия, и шеститысячный зал буквально затаил дыхание.

Второе отделение открыла дочь Мариса Лиепы - народная артистка РФ Илзе Лиепа. Она исполнила новый номер "Ночь на облаках", посвятив его отцу. С посвящениями Марису Лиепе выступили также Дмитрий Гуданов, который поставил и сам исполнил композицию "396", и Юлия Махалина с Романом Беляковым (Мариинский театр) с номером "В ночи".

"Так получилось, что мы закольцовываем вечер. Та жизненная история, которая происходила с Марисом, сегодня закольцевалась на сцене. Начали со "Щелкунчика", а закончим "Дон Кихотом", - сказал Андрис Лиепа, и на сцене Кремлевского дворца возникли Екатерина Крысанова (Большой театр) и Кимин Ким (Мариинский театр), исполнившие па-де-де из балета под бурные аплодисменты зала.

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