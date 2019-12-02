Интервал движения поездов на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД восстановили

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Интервал движения поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановлен. Об этом в понедельник сообщается в Twitter оператора перевозок - "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК).

"На МЦД-2 и Рижском направлении оперативно восстановлен интервал движения. Скоплений пассажиров нет", - говорится в сообщении.

Интервалы движения поездов были увеличены в понедельник утром по техническим причинам в направлении Москвы со стороны Нахабино.

Движение по первым Московским центральным диаметрам "Белорусско-Савеловском" от Одинцова до Лобни (МЦД-1) и "Курско-Рижском", соединяющем Нахабино и Подольск (МЦД-2), было запущено 21 ноября. В первые дни сообщалось о проблемах в работе МЦД. Из-за этого было решено сделать проезд на обеих линиях бесплатным в ближайшие две недели. Кроме того, во всех поездах на МЦД-2 стало по 10-11 вагонов с 25 ноября, благодаря этому в часы пик количество пассажирских мест будет больше на 30%. На МЦД-1 количество вагонов увеличится в течение следующих 10 дней.