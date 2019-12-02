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Причиной увеличения интервалов движения поездов на МЦД-2 стал человек на пути

Представитель ЦППК отметил, что пешеход нарушил правила безопасного поведения на железной дороге, в связи с чем была вызвана бригада медиков

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Несколько поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) следуют с увеличенными интервалами из-за человека на пути. Об этом ТАСС сообщил представитель оператора перевозок - Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Движение на МЦД-2 восстановлено. Несколько поездов МЦД-2 и Рижского направления следуют с увеличенными интервалами в сторону Москвы из-за человека на пути", - сказал он.

Представитель ЦППК добавил, что, по предварительной информации, пешеход нарушил правила безопасного поведения на железной дороге, в связи с чем была вызвана бригада медиков. "Предпринимаются все меры, чтобы ввести в график движение поездов", - заявил он.

Около 6:00 утра в понедельник ЦППК сообщило о сбое в работе МЦД и Рижского направления, говорилось, что интервалы следования поездов были увеличены по техническим причинам в направлении Москвы со стороны Нахабино. Ближе к 7:00 утра стало известно о восстановлении графика движения. Позднее, около 8 утра, интервалы МЦД-2 вновь были увеличены из-за удержания дверей пассажирами.

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