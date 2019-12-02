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Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских отделениях ЗАГС

Всего за новогодние праздники планируют пожениться около 550 пар

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Более 470 пар подали заявления на заключение брака 31 декабря в ЗАГСах Москвы, всего в новогодние праздники поженятся около 550 пар. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного Главного управления ЗАГС.

"31 декабря планируют пожениться более 470 пар, в этот день отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания будут работать в обычном режиме. При этом на 27 и 28 декабря подано уже около 1 тыс. заявлений, 130 из них пройдет на новых площадках для регистрации брака", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всего за новогодние праздники планируют пожениться около 550 пар. Кроме того, пары, которые планируют свадьбу в следующем году, смогут подать заявление 31 декабря, в том числе и на регистрацию брака на новых площадках.

"Торжественные церемонии регистрации брака проходят только в пятницу и субботу, однако из-за популярности даты 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник, в торжественной обстановке можно будет пожениться во всех отделах ЗАГС, кроме Люблинского, Замоскворецкого и Архивно-информационного. В остальные праздничные дни в связи с обращениями граждан для регистрации брака будут работать дворцы бракосочетания № 1, 3 и 5", - добавили в пресс-службе.

Также в Грибоедовском ЗАГСе (дворец бракосочетания № 1) зарегистрировать брак можно 3 и 7 января, во дворце бракосочетания № 3 - 5 и 7 января, во дворце бракосочетания № 5 - 4 и 7 января. Подать заявление на регистрацию брака можно на Едином портале госуслуг или лично в отделе ЗАГС не позднее чем за месяц до выбранной даты.

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