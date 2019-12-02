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Собянин пообещал открыть круглогодичные ярмарки в каждом районе при наличии площадок

Сейчас в Москве работают 18 круглогодичных ярмарок нового формата

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин побывал в понедельник на новой круглогодичной ярмарке на севере Москвы и сообщил, что планируется построить аналогичные павильоны во всех районах города, где для этого есть свободные площадки.

Как отметил мэр, ярмарки выходного дня пользуются большой популярностью, однако проводить их зимой невозможно из-за нашего климата. "Новые ярмарки, которые мы создаем в жилых районах, расположены в отапливаемых павильонах и работают круглый год, купить свежие фермерские продукты здесь можно и зимой", - сказал он.

Всего в столице действуют 18 круглогодичных ярмарок нового формата: улицах Юных Ленинцев, Святоозерская, Раменки, Академика Скрябина, Милашенкова, Перерва, Городецкая, Ватутина, Отрадная, Домодедовская, Арбат и Челябинская, на Семеновской площади, Волгоградском и Зеленом проспектах, Ярославском и Алтуфьевском шоссе, а также в Зеленограде. До конца 2019 года планируется открыть еще четыре таких павильона. По словам Собянина, "есть планы и на следующий год". Таким образом, отметил градоначальник, круглогодичные ярмарки появятся во всех районах Москвы, где для этого будут свободные площадки.

Ярмарку на улице Милашенкова, которую посетил Собянин, открыли в июле на месте ранее существовавшей ярмарки выходного дня. Некапитальный ярмарочный павильон во французском стиле (общая площадь - 689 кв. м) рассчитан на 30 торговых мест для продажи фруктов, овощей и солений, кондитерских изделий, рыбы, мясо-молочной продукции и полуфабрикатов, хлеба. Павильон оснащен холодильным оборудованием для хранения продовольственных продуктов, а также системой вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха.

Свою продукцию предлагают производители из 13 регионов России (Москва, Белгородская, Брянская, Калужская, Липецкая, Московская, Курская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская области, Краснодарский и Хабаровский края, Карачаево-Черкесская Республика), а также из Казахстана. В среднем свыше 1,5 тыс. человек в день посещают ярмарку.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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