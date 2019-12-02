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В Москве определили победителей Всероссийского конкурса "Чемпионы добрых дел - 2019"

В конкурсе оценивались добровольческие проекты, которые реализуются в компаниях год или более

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Чемпионы добрых дел" прошла в Москве в рамках VIII Московского международного форума "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество", который состоялся в понедельник в столице. Всего на конкурс поступило более 100 заявок со всей страны, сообщил журналистам в понедельник первый заместитель ассоциации менеджеров, член общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.

"Всероссийский конкурс проектов в сфере корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел - 2019" проходит в этом году уже в пятый раз. Всего было прислано более 100 заявок на участие со всей России. Это рекордное количество", - сообщил Ковалев.

Отбором победителей занималось экспертное жюри в составе 12 специалистов. Среди них была и заместитель директора федерального учебно-методического Центра по поддержке и развитию добровольчества Анастасия Рудницкая.

"За несколько дней удалось обработать порядка 15 заявок. В первую очередь я оценивала рентабельность волонтерской программы, как долго проект может просуществовать в компании и участвуют ли сотрудники учреждения в проекте. Отрадно, что с каждым годом количество крупных компаний, которые занимаются корпоративным волонтерством, становится все больше, ведь оно способствует развитию некоммерческого сектора", - сказала Рудницкая ТАСС.

Она добавила, что большая часть проектов, которые были представлены, рассчитаны на долгосрочный период развития в компаниях. В этом году было восемь основных и три специальные номинации. Особое внимание уделили представленным проектам в сферах экологии, общества и здоровья. Согласно регламенту мероприятия, для победы в номинации компания должна была набрать 40 баллов.

Лучшие из лучших

В конкурсе оценивались добровольческие проекты, которые реализуют в компании на протяжении года или нескольких лет. В этом году свои программы корпоративного добровольчества представили крупные российские учреждения в следующих сферах: продовольственные товары, телекоммуникационной услуги и другие.

Так, например, Coca-Cola HBC Россия получила награду "Чемпионы добрых дел - 2019" за внедрение корпоративной политики волонтерства в рабочее время: с начала этого года за каждым сотрудником закреплено право получить дополнительный день оплачиваемого отпуска, чтобы потратить его на участие в социальных и экологических проектах Coca-Cola HBC Россия.

Также экспертами был отмечен проект компании KFC в номинации "Получение профессиональных навыков". На протяжении нескольких лет благодаря этой программе тысячи людей получили возможность обучиться финансовой грамотности.

История форума

Основной целью проведения форума "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество" является обобщение опыта корпоративного волонтерства в России, обсуждение возможных путей развития и укрепление партнерства между бизнесом, обществом и властью в рамках корпоративных программ, выявление и развитие технологий вовлечения сотрудников учреждений и организаций в волонтерскую работу.

Каждый год на форум приезжают представители крупных зарубежных и российских компаний. Они посещают дискуссии и воркшопы, панельные дискуссии, посвященные реализации программ корпоративного добровольчества.

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