В Солнцеве ввели карантин по бешенству

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Карантин по бешенству ввели на западе Москвы. До 30 января нельзя проводить выставки собак и кошек, торговать домашними питомцами и вывозить животных за пределы района Солнцево. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"В Солнцеве на западе Москвы ввели карантин по бешенству. В районе был зарегистрирован случай заболевания бешенством дикого животного. Соответствующее распоряжение подписано 2 декабря", - говорится в сообщении.

На сайте сообщается, что защитить животных от бешенства помогут прививки, которые можно сделать бесплатно в городских пунктах вакцинации.

"Другой вариант - вызвать ветеринарного врача на дом. Запись на процедуру доступна на mos.ru. Получить неотложную ветеринарную помощь и консультацию по вопросам профилактики бешенства можно круглосуточно по телефону: +7 (495) 612-04-25", - пишут на сайте.