Башмет и Березовский выступят в концерте к 100-летию института Ипполитова-Иванова

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Звезды классической музыки, в числе которых дирижер и альтист Юрий Башмет, виолончелист Борис Андрианов и пианист Борис Березовский, примут участие в благотворительном гала-концерте к 160-летию со дня рождения композитора и дирижера, выдающегося педагога Михаила Ипполитова-Иванова и 100-летию Государственного музыкально-педагогического института (ГМПИ) его имени. Концерт состоится в Большом зале Московской консерватории, сообщили в пресс-службе организаторов вечера.

В концерте также выступят выпускник института скрипач Максим Венгеров, пианисты Даниил Крамер, Филипп Копачевский, Рена Шерешевская, работавшая в ГМПИ, и меццо-сопрано Виктория Шерешевская.

"Юбилейный гала-концерт в Большом зале консерватории станет стартом большого музыкального марафона с участием звезд - выпускников и друзей "Ипполитовки", который ставит своей целью сбор средств на реконструкцию прославленного вуза", - отметили организаторы.

На вечере прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Вольфганга Амадея Моцарта, Пабло де Сарасате, Мориса Равеля и, конечно, Ипполитова-Иванова.

"В этот вечер прозвучат его Кантата для смешанного хора с оркестром "Памяти Пушкина", а также романсы из цикла "4 стихотворения Рабиндраната Тагора", - рассказали в пресс-службе.

Кульминацией станет IV Церемония вручения Международной премии в области музыкальной педагогики им. Ипполитова-Иванова.

Торжественные мероприятия, приуроченные к двум юбилейным датам, начались 12 ноября с открытия памятника Ипполитову-Иванову у здания основанного им института в Москве. В приуроченных к юбилею концертах примут участие Государственный Академический русский народный ансамбль "Россия" им. Людмилы Зыкиной, солисты Большого театра, солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой, выпускники кафедры "Народное пение", знаменитые артистки Екатерина Шаврина, Надежда Крыгина, Татьяна Петрова, Людмила Николаева. На сцене московского театра "Геликон-опера" будет поставлена опера Ипполитова-Иванова "Ася".

Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов (1859-1935) - автор "Юбилейного марша" для симфонического оркестра, опер "Руфь", "Ася" и других сочинений. Вошел в историю как один из основоположников отечественной системы музыкального образования и первый выборный ректор Московской консерватории. Основанный при его поддержке Музыкально-педагогический институт (тогда - народная музыкальная школа) подарил стране такие таланты, как Людмила Зыкина, Максим Венгеров, Михаил Воскресенский, Алла Пугачева, Надежда Кадышева, Людмила Рюмина, Екатерина Шаврина, Игорь Матвиенко, Сергей Мазаев, Александр Малинин, Левон Оганезов, Петр Фоменко и многие другие.