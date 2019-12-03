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Более 90 браков заключат в ЗАГСах Москвы 2 февраля

Шипиловский и Гагаринский дворцы бракосочетания будут работать, несмотря на выходной день

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пары смогут заключить брак 2 февраля, несмотря на официальный для отделов ЗАГС выходной. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, уже поступило более 90 заявлений с таким пожеланием.

"Молодожены любят выбирать красивые сочетания цифр для регистрации брака. 02.02.2020 выпадает на воскресенье - официальный выходной у отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания. Во дворцы бракосочетания № 1, 3 и 5 уже подали максимальное количество заявлений. В день четырех двоек там зарегистрируют более 90 браков. Мы решили открыть 2 февраля еще два отдела ЗАГС - Шипиловский и Гагаринский", - приводятся в сообщении слова начальника управления ЗАГС Москвы Елены Ефремовой.

Отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания работают со вторника по субботу. Торжественные регистрации в отделах ЗАГС проходят только в пятницу и субботу, а во дворцах бракосочетания - в любой день.

Дворец бракосочетания № 3 начал работать каждый день с июля. А с 1 декабря семь дней в неделю теперь работает и Дворец бракосочетания № 1.

"Следующая красивая дата - 20 февраля 2020 года - выпадает на четверг. Церемонии бракосочетания в этот день пройдут во всех отделах ЗАГС", - добавляется в сообщении.

Подать заявление на регистрацию брака можно лично в отделе ЗАГС или через единый портал госуслуг. Стоимость государственной пошлины - 350 рублей.

Ранее Ефремова сообщила ТАСС, что более 470 пар подали заявления на заключение брака 31 декабря в ЗАГСах Москвы, всего в новогодние праздники поженятся около 550 пар.

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