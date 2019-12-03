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Водителям в Москве рекомендуют пересесть на метро из-за снегопада и гололеда

В ЦОДД отметили, что с утра в городе много мелких ДТП

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил водителей об осложнениях на дорогах Москвы из-за снегопада и гололеда и рекомендовал передвигаться по городу на метро. Об этом сообщается в Twitter центра.

"Все "радости" зимней жизни, от которых автомобилисты и пешеходы успели отвыкнуть. С утра много мелких ДТП, а вечером движение будет осложнено. Пользуйтесь Московским метрополитеном", - говорится в сообщении.

В ЦОДД добавили, что в такую погоду метро быстрее и безопаснее автомобиля.

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