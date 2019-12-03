Более 400 улиц благоустроили за девять лет в Москве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Специалисты привели в порядок 420 столичных улиц в период с 2010 по 2019 год. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На сегодняшний день уже 420 улиц привели к нормальному в виду в рамках благоустройства", - сказал Бирюков.

Он отметил, что в прошлом году специалисты работали на 5 тыс. различных объектов. Заммэра также сообщил, что благодаря благоустройству, проведенному в 2010-2019 годы, улучшили показатели и в других сферах. Например, городские фестивали стали посещать в 10 раз чаще. Количество кафе на тех улицах, где проходят ярмарки и фестивали, увеличилось в два раза, а обороты расположенных поблизости магазинов и других заведений выросли на 30%.

"Помимо этого, выросло в три-четыре раза и число посетителей столичных парков <...> Если в 2010 году в Москве было 130 организованных парковых территорий, то на сегодняшний день их 732", - добавил Бирюков.