{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 400 улиц благоустроили за девять лет в Москве

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, в прошлом году специалисты работали на 5 тыс. различных объектов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Специалисты привели в порядок 420 столичных улиц в период с 2010 по 2019 год. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На сегодняшний день уже 420 улиц привели к нормальному в виду в рамках благоустройства", - сказал Бирюков.

Он отметил, что в прошлом году специалисты работали на 5 тыс. различных объектов. Заммэра также сообщил, что благодаря благоустройству, проведенному в 2010-2019 годы, улучшили показатели и в других сферах. Например, городские фестивали стали посещать в 10 раз чаще. Количество кафе на тех улицах, где проходят ярмарки и фестивали, увеличилось в два раза, а обороты расположенных поблизости магазинов и других заведений выросли на 30%.

"Помимо этого, выросло в три-четыре раза и число посетителей столичных парков <...> Если в 2010 году в Москве было 130 организованных парковых территорий, то на сегодняшний день их 732", - добавил Бирюков.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Порядка 200 км территорий вдоль Москвы-реки приведут в порядок к 2023 году
В рамках благоустройства общественных пространств создадут места для отдыха и активного досуга
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС