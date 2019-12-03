В Москве открыли памятную доску журналисту Льву Толкунову

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Мемориальную доску журналисту и государственному деятелю Льву Толкунову открыли в четверг на доме в Гранатном переулке в Москве, где он жил в последние годы.

Доска установлена по адресу: Гранатный переулок, д. 10, стр. 1. На открытии присутствовали представители Мосгорнаследия, Союза журналистов, родственники и соратники Толкунова, а также скульпторы Микаэль и Ваге Согояны, которые работали над проектом. "Лев Николаевич изображен с руками, что нехарактерно для мемориальных досок. Как правило, на них портрет, а в данном случае полуфигура. Он облокачивается на спинку стула, за основу взят узнаваемый снимок", - сказал Микаэль Согоян.

Ваге Согоян отметил, что при подготовке проекта изучал множество материалов о Толкунове. "Всегда работу диктует образ человека - изучаешь книги, фотоматериалы, его высказывания, рассказы родственников, и у тебя в голове возникает представление о нем. Мне очень понравилось лицо Льва Николаевича, у него мудрый взгляд. Очень мало фотографий, где он не улыбается, у него замечательная, добрая улыбка, лепить такого человека - одно удовольствие", - сказал скульптор.

Как отметили в пресс-службе Мосгорнаследия, в общей сложности Толкунов посвятил журналистике более 30 лет жизни: 15 лет работал в "Правде", 11 - в "Известиях", четыре года был председателем правления Агентства печати "Новости". Благодаря его участию столичные журналисты получили в 1975 году новый корпус "Известий" на Пушкинской площади и здание на Зубовском бульваре.

"В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Льва Николаевича - знаменательное событие в мире российской журналистики. 11 лет он возглавлял одну из ведущих газет страны - "Известия" - и сам начал свой трудовой путь с работы корреспондентом: в Великую Отечественную служил военкором в "Правде". Теперь память об этом выдающемся человеке увековечена в столице", - цитирует пресс-служба руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.