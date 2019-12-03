Благотворительные фонды организуют мастер-классы на фестивале "Путешествие в Рождество"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Благотворительные фонды представят для горожан и гостей столицы обширную культурную программу на фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве, в том числе на празднике можно будет познакомиться с новым форматом книг и изготовить елочные игрушки. Об этом во вторник сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Гостей "Мастерской" ждет знакомство с деятельностью фондов, а также увлекательные мастер-классы, кинопоказы, рождественские чтения, выставки кошек и многое другое", - говорится в сообщении.

Всего к программе фестиваля "Путешествие в Рождество" присоединятся 20 благотворительных фондов. Среди них: "Жизнь", "Я есть!", "Дом с маяком", "Дети наши", "Созвездие добра" "Абсолют-Помощь", "Старость в радость", "Артист", "ДорИнвест", "Котодетки", Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, "Лапа дружбы" и другие.

"В России есть особые традиции, связанные с зимними праздниками: еще более века назад проводились благотворительные балы со сбором пожертвований и "Благотворительные елки" для детей из нуждающихся семей. Сейчас мы возрождаем эти традиции на главном зимнем фестивале Москвы - "Путешествие в Рождество": знакомим людей с благотворительными фондами, собираем подарки для их подопечных, проводим интерактивные программы", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Горожане смогут познакомиться с работой благотворительных фондов, это можно будет сделать в специальном домике "Мастерская добрых дел" в Камергерском переулке.