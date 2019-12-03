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Доходный дом начала ХХ века на востоке Москвы начали реставрировать

Здание отреставрируют в рамках программы льготной аренды "Рубль за квадратный метр"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Реставрация началась в доходном доме 1908 года постройки на улице Девятая Рота в Москве, она проходит в рамках программы льготной аренды "Рубль за квадратный метр". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Мосгорнаследия.

"Трехэтажный доходный дом, расположенный в Преображенском районе, находится в неудовлетворительном состоянии и давно требует проведения масштабной реставрации. В прошлом году состоялся аукцион на право заключения договора аренды исторического здания по программе "Рубль за квадратный метр" <...> Победитель аукциона оперативно приступил к работе: согласовал с департаментом проект работ, получил разрешение на их проведение и сейчас приступил непосредственно к возвращению исторического облика этому важному памятнику", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Специалисты приведут в порядок кирпичную кладку, восстановят утраченный декор, заменят оконные и дверные проемы по историческим аналогам, отреставрируют декоративное обрамление окон. Этому объекту культурного наследия регионального значения планируют вернуть исторический облик к 2021 году. Департамент будет контролировать все этапы работ.

После окончания работ компания-победитель открытого аукциона сможет перейти на льготную ставку аренды (1 рубль за 1 квадратный метр в год сроком на 49 лет). Впоследствии здесь смогут разместиться офисы и кафе.

В ведомстве добавили, что здание было построено по проекту архитектора Ольгерда Пиотровича по заказу богатого московского купца, старообрядца и мецената Григория Горбунова. В 1908-1917 годы в доме работала типография по изданию старообрядческой литературы.

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