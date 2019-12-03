Жителям Москвы рекомендуют пересесть на общественный транспорт в связи с метелью в среду

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Москвичам и гостям столицы рекомендуется выбрать городской транспорт, чтобы избежать заторов на дорогах, которые могут возникнуть в связи с прогнозируемой непогодой в среду, об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Первая метель - уже в среду. Синоптики обещают снег, метель и ветер с порывами до 17 м/c (это много, под деревьями лучше не парковаться). На дорогах будет сложно и скользко. Лучший способ спрятаться от непогоды и заторов утром и вечером - городской транспорт", - говорится в сообщении.

В среду днем в столице ожидается 1-3 градуса мороза, ночью - 4-6 градусов мороза.