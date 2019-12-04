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Желтый уровень опасности объявили в Москве 4 декабря из-за метели и сильного ветра

Днем температура составит от 1 до 3 градусов мороза

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о метели, гололедице и порывах ветра до 17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Днем в Москве от 1 до 3 градусов мороза, ночью температура сохранится на том же уровне", - отмечается на сайте. В Подмосковье температура будет колебаться от нуля до 5 градусов мороза.

Синоптики прогнозируют в среду снег, местами метель, гололед и гололедицу. Юго-западный ветер составит 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 12-17 м/с. В ночные часы вероятность осадков сохранится.

Желтый уровень опасности будет действовать в Московском регионе из-за гололедицы до 12:00 мск 5 декабря, метели (с 09:00 до 21:00 мск 4 декабря) и порывистого ветра до 09:00 мск 6 декабря. Атмосферное давление составит в регионе 743 мм ртутного столба.

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