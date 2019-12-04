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Пассажиропоток на 19 станциях метро снизился с открытием Московских центральных диаметров

Уменьшилась нагрузка на станции, которые жители чаще всего использовали для пересадок с железнодорожного транспорта на метро и МЦД

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пассажиропоток на 19 станциях столичного метро снизился благодаря работе Московских центральных диаметров (МЦД) от 5 до 12%. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"За первые 11 дней работы МЦД до 12 процентов снизился пассажиропоток 19 станций метро. Часть пассажиров стала проезжать дальше первых пересадочных станций, благодаря чему они получили значительную разгрузку", - говорится в сообщении.

Уточняется, что разгрузились те станции, которые жители чаще всего использовали для пересадок с железнодорожного транспорта на метро и Московское центральное кольцо. В частности, количество пассажиров снизилось на станциях метро "Кунцевская", "Фили", "Окружная", "Царицыно", а также станции "Деловой центр" Большой кольцевой линии метро. На станции "Киевская" пассажиропоток уменьшился на пересадку, благодаря тому что пассажиры стали пользоваться МЦД, а не метро, чтобы добраться в деловой центр "Москва-Сити". На 5% разгрузилось метро "Комсомольская", так как многие жители стали доезжать до станций МЦД Курская и Римская.

Движение по двум диаметрам запустили 21 ноября. В этот день в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах, поезда на МЦД-2 утром 22 ноября следовали с увеличенными интервалами движения в направлении Москвы со стороны Нахабина. Из-за проблем в работе было решено сделать проезд на обеих линиях МЦД бесплатным в течение двух недель, до 8 декабря.

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