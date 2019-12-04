В Московском зоопарке появились золотистые тамарины

Уточняется, что численность таких обезьян в природе не превышает тысячи особей. "Переговоры о получении этих красивейших приматов велись больше года. Двух самок нам передали коллеги из Мюнстера по рекомендации координатора Европейской программы по данному виду. В перспективе мы надеемся привезти самца, чтобы сформировать с одной из самок пару и получить потомство", - рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Две пятилетние самки золотистых львиных тамаринов прибыли в Московский зоопарк из Германии. Это один из самых редких видов обезьян в мире, занесенный в Красную Книгу, сообщается в среду на сайте мэра Москвы.

Понаблюдать за животными можно в левом крыле павильона "Дом обезьян". Чтобы застать их в момент наибольшей активности, рекомендуют посетить зоопарк в утренние часы, так как после обеда и вечером тамарины нередко скрываются в ветвях под самым потолком и дремлют.

У золотистых тамаринов яркая золотистая шерсть, голову обрамляет пышная грива, а также утолщенный к концу хвост, что и придает им сходство со львами. В среднем длина тела взрослой особи не превышает 20 см, вес колеблется от 500 до 900 грамм, а хвост может достигать в длину 35 см. Большую часть своей жизни они проводят на деревьях, на землю спускаются крайне редко, питаются спелыми фрутками, разнообразными насекомыми, ящерицами, яйцами птиц и густой смолой некоторых пород деревьев. Тамарины наиболее активны в утреннее и дневное время, а с наступлением сумерек находят себе укрытие в дуплах или на ветвях и засыпают.

Сокращение численности золотистых тамаринов в дикой природе связано прежде всего с уничтожением их естественной среды обитания - тропических лесов в юго-восточной части Бразилии, а также с ухудшением кормовой базы и браконьерством. В Бразилии этот вид обезьян признан национальным достоянием и охраняется на государственном уровне.