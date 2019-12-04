Власти Москвы прорабатывают с Минстроем вопрос повышения зарплат строителям метро

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы рассчитывают, что зарплаты для строителей метро будут повышены в ближайшее время, сообщил в среду заммэра Москвы Марат Хуснуллин в эфире радиостанции "Вести FM". Столичные власти уже прорабатывают этот вопрос совместно с Минстроем России.

"Расценки утверждаются в федеральном центре, включая зарплаты, и это тема, которую мы поднимаем. Нельзя сегодня в расценках иметь такую низкую зарплату. Мы сейчас этот вопрос ставим на федеральный уровень, нас услышали, и я думаю, что в ближайшее время будут введены решения, мы намерены поднимать зарплату. Спуститесь в забой и посмотрите - это за 40-50 тыс. рублей. У нас есть ошибки в ценообразовании на федеральном уровне, надеюсь, их в ближайшее время исправим", - сказал Хуснуллин.

Заммэра отметил, что в этом году московские власти со своей стороны все, что могли, сделали. "Мы не можем повлиять на базовую расценку, но можем платить вахтовые, мы за вахту доплачиваем, за счет этого зарплата поднялась", - пояснил заммэра.

По его словам, на стройках метро в столицы задействованы жители разных регионов России.