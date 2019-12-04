Более 20 млн кв. м недвижимости создали на месте промзон в Москве

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Порядка 70% промзон реорганизовано в Москве за последние годы, часть территорий будет комплексно развита в ближайшее время. На месте заброшенных и используемых не по назначению земель появилось 20,7 млн кв. м недвижимости, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"На сегодня около 70% производственных территорий Москвы либо реорганизованы, либо по ним ведется разработка градостроительной документации. С 2011 года на этих землях введено 20,7 млн кв. м недвижимости, в том числе за 11 месяцев 2019 года - 3,9 млн кв. м", - говорится в сообщении.

Федеральный закон о комплексном развитии промзон был принят летом 2016 года и вступил в силу в 2017 году.

Первые решения о комплексном развитии промзон по инициативе правительства Москвы были приняты в отношении промышленных территорий "Бирюлево" и "Коровино" в сентябре 2017 года, а в отношении "Братцево" в марте 2018 года.

В старых границах Москвы заброшенными и используемыми не по назначению промышленными зонами занято около 15,3 тыс. га - это 47 площадок. На 133 га предлагается разместить общественно-деловую застройку, 77 га отведено для жилой застройки, но основной упор будет сделан на создание рабочих мест и развитие промышленных объектов.

В мае текущего года градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки в отношении производственных территорий в районах Кунцево (одноименная промзона), Отрадное ("Алтуфьевское шоссе") и Головинский ("Автомоторная").

Борьба с долгостроями

Руководитель департамента Сергей Левкин сообщил журналистам, что в столице также ведется работа по сокращению проблемных объектов незавершенного строительства (долгостроев). По его словам, за последние годы Москве удалось избавиться от 50 таких строек, в том числе 26 инвестиционных, 19 городских и пяти федеральных. "В работе остается 262 объекта. До конца года из перечня планируется исключить еще два инвестиционных объекта", - сказал он.

Левкин добавил, что с начала года в Москве введено 9,8 млн кв. м недвижимости, в том числе 4,2 млн кв. м жилья, что составило 115% от годового плана по вводу недвижимости. В прошлом году в столице за аналогичный период появилось 6,2 млн кв. м недвижимости, из них 2,5 млн - жилье.

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