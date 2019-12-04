{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Более 20 млн кв. м недвижимости создали на месте промзон в Москве

С начала 2019 года на таких территориях ввели в эксплуатацию почти 4 млн кв. м недвижимости

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Порядка 70% промзон реорганизовано в Москве за последние годы, часть территорий будет комплексно развита в ближайшее время. На месте заброшенных и используемых не по назначению земель появилось 20,7 млн кв. м недвижимости, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"На сегодня около 70% производственных территорий Москвы либо реорганизованы, либо по ним ведется разработка градостроительной документации. С 2011 года на этих землях введено 20,7 млн кв. м недвижимости, в том числе за 11 месяцев 2019 года - 3,9 млн кв. м", - говорится в сообщении.

Федеральный закон о комплексном развитии промзон был принят летом 2016 года и вступил в силу в 2017 году.

Первые решения о комплексном развитии промзон по инициативе правительства Москвы были приняты в отношении промышленных территорий "Бирюлево" и "Коровино" в сентябре 2017 года, а в отношении "Братцево" в марте 2018 года.

В старых границах Москвы заброшенными и используемыми не по назначению промышленными зонами занято около 15,3 тыс. га - это 47 площадок. На 133 га предлагается разместить общественно-деловую застройку, 77 га отведено для жилой застройки, но основной упор будет сделан на создание рабочих мест и развитие промышленных объектов.

В мае текущего года градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки в отношении производственных территорий в районах Кунцево (одноименная промзона), Отрадное ("Алтуфьевское шоссе") и Головинский ("Автомоторная").

Борьба с долгостроями

Руководитель департамента Сергей Левкин сообщил журналистам, что в столице также ведется работа по сокращению проблемных объектов незавершенного строительства (долгостроев). По его словам, за последние годы Москве удалось избавиться от 50 таких строек, в том числе 26 инвестиционных, 19 городских и пяти федеральных. "В работе остается 262 объекта. До конца года из перечня планируется исключить еще два инвестиционных объекта", - сказал он.

Левкин добавил, что с начала года в Москве введено 9,8 млн кв. м недвижимости, в том числе 4,2 млн кв. м жилья, что составило 115% от годового плана по вводу недвижимости. В прошлом году в столице за аналогичный период появилось 6,2 млн кв. м недвижимости, из них 2,5 млн - жилье.

В новость были внесены изменения (10:20 время мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Отличительные стикеры наклеили на все поезда, курсирующие по МЦД
В ЦППК сообщили, что любой электропоезд, попадающий в зону Московских центральных диаметров, становится поездом МЦД
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС