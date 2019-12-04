Отличительные стикеры наклеили на все поезда, курсирующие по МЦД

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Почти 2 тыс. специальных стикеров наклеили на поезда, курсирующие на Московских центральных диаметрах, сообщила в среду пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Стикеры (красный параллелограмм с буквами МЦД - прим. ТАСС) размещены снаружи вагонов с учетом пожеланий пассажиров. Они подчеркивают, что поезда на МЦД - это не только "Иволги", но и привычные электрички, тем самым ускоряя посадку в поезда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также внутри вагонов наклеены схемы московского метро с МЦД и информация о стоимости и способах оплаты проезда. "Любой электропоезд, попадающий в зону Московских центральных диаметров, становится поездом МЦД, кроме экспрессов, в которых работает контроль. Также, на МЦД-1 на маршруте "Одинцово - Окружная" курсируют в режиме МЦД поезда "Аэроэкспресс", - добавили в пресс-службе.

Движение по двум диаметрам было запущено 21 ноября. В этот день в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах, поезда на МЦД-2 утром 22 ноября следовали с увеличенными интервалами движения в направлении Москвы со стороны Нахабина. Из-за проблем в работе было решено сделать проезд на обеих линиях МЦД бесплатным в течение двух недель - до 8 декабря.