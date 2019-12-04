Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Затруднения на дорогах Москвы вечером в среду оцениваются в 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 18:30 мск.

Автомобильные заторы наблюдаются, в частности, на бульварах в центре столицы, по Третьему транспортному и Садовому кольцам, а также на МКАД. Движение затруднено на Кремлевской, Софийской, Котельнической, Раушской и Москворецкой набережных, а также Большому Москворецкому мосту и Большому Каменному мосту. Кроме того, движение затруднено, в частности, по Тверской улице, а также улицам Красная Пресня, Новый Арбат, Сретенке, Петровке.

На вылетных магистралях движение также затруднено: заторы наблюдаются на шоссе Энтузиастов, Ленинградском и Звенигородом шоссе и Волгоградском проспекте.