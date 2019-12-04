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Ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction откроется в Москве

В основной программе запланировано более 400 мероприятий

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction21 откроется в четверг в московском Гостином дворе, где проработает до 9 декабря. Она пройдет под патронатом Роспечати.

"В non/fiction примут участие более 300 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры из 29 стран, включая Австрию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Германию и другие, - рассказали ТАСС в пресс-службе ярмарки. - В основной программе более 400 мероприятий, которые в течение пяти дней будут проходить на дискуссионных площадках и стендах ярмарки".

Гости смогут встретиться с писателями Наринэ Абгарян, Яной Вагнер, Анной Старобинец, Михаилом Зыгарем, Захаром Прилепиным, режиссером Константином Богомоловым, журналистом Владимиром Познером и другими. В числе иностранных гостей ожидаются лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, писатель Ольгерд Бахаревич, историк-славист, переводчик Юрий Слезкин, писатели Мишель Бюсси и Содзи Симада. Почетным гостем ярмарки в этом году стал Израиль, в Москву приедут писатели Орли Кастель-Блюм, Давид Гроссман, Эшколь Нево, Йоав Блум, Дан Лаор.

Для детей организаторы подготовили более 100 лекций, презентаций, творческих встреч, дискуссий и круглых столов, в которых примут участие писатели и художники из Израиля, Чехии, Италии, Норвегии и других стран. Детская площадка "Территория познания" превратится в площадь средневекового города, где театры разных стран и эпох будут стремиться поразить воображение публики, среди гостей - Европейский бродячий театр, итальянский театр Комедия дель арте, японский театру Кабуки. Также среди гостей - норвежская писательница Мария Парр, автор бестселлеров "Вафельное сердце" и "Вратарь и море". Из Швеции приедет Йессика Баб Бунде - автор комикса "Когда я вернусь". Финские писательницы Тувве Апельгрен и Салла Савойлайнен расскажут о феномене популярности серии книг о девочке Весте-Линнее и объяснят, почему мама-монстр - это "не так страшно". Детский писатель Анастасия Орлова представит новое издательство "Книжный дом Анастасии Орловой". О дебютной серии книг дома расскажут писатели Михаил Яснов, Андрей Усачев, Наталия Волкова и Анастасия Строкина.

"Сказочный бестиарий" устроит на ярмарке Центр "Арка Марка" Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля. Путешествие в сказку продолжит художник Игорь Олейников, нарисовавший волшебный мир нидерландского сказочника Тоона Теллегена. Юные гости фестиваля также смогут побывать на шоу иллюзионистов, узнать, как стать звездой Instagram и совершить экскурсию по лабиринту метровых страниц книги Карины Антоновой "В театре".

Новым разделом ярмарки в этом году станут "Комиксы". Куратором площадки стал основатель Международного фестиваля рисованных историй "Бумфест" и издательства "Бумкнига" Дмитрий Яковлев. "Комикс давно стал неотъемлемой частью книжной культуры, и в этом году на ярмарке впервые будет организована отдельная зона для издательств, занимающихся выпуском рисованных историй. В ее рамках будут представлены самые разнообразные комиксы со всего мира: автобиографические, исторические, фантастические, приключенческие, супергеройские, научно-популярные, юмористические, детские и многие другие", - рассказали организаторы. На коллективном стенде будут представлены издательства Altgraph, Bubble, Jellyfish Jam, Zangavar, "Бумкнига", "Истари", "Комикс", "КомпасГид", "Комикс Паблишер", "МИФ Комиксы" и "Параллель Комикс".

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