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Облачная погода и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг

В ночь на пятницу температура в столице опустится до нуля градусов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшие осадки и до плюс 4 градусов ожидаются в четверг в столице, сообщает Гидрометцентр РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 2-4 градуса тепла. Ветер западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление - около 744 мм ртутного столба.

В ночь на пятницу температура в Москве опустится до нуля градусов, а порывы ветра могут достигать 15 м/с.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах минус 1 - плюс 4 градусов. Ночью она опустится до минус 2 градусов.

В связи с порывистым ветром в Москве в четверг действует желтый уровень опасности.

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