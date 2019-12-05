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Центральные улицы Москвы станут пешеходными с 28 декабря по 6 января

Это связано с проведением основных мероприятий фестиваля "Путешествие в Рождество"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Ряд центральных улиц Москвы будут пешеходными с 28 декабря по 6 января в связи с проведением основных мероприятий фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом сообщается в четверг на сайте столичной мэрии.

"В центре столицы с 28 декабря по 6 января изменится схема движения. Это связано с проведением основных мероприятий фестиваля "Путешествие в Рождество". Для москвичей и гостей города будут проводить концерты, спектакли и мастер-классы. Так, с 02:00 28 декабря до 22:00 6 января 2020 года пешеходными станут участки Тверской улицы (от Тверского бульвара до улицы Моховой); улицы Моховой (от Воздвиженки до Тверской улицы); улицы Охотный Ряд (от улицы Моховой до Театрального проезда); Театрального проезда (от улицы Охотный Ряд до улицы Петровки). Автомобилисты также не смогут проехать по Малому Гнездниковскому, Леонтьевскому, Газетному, Никитскому, Глинищевскому и Брюсову переулкам", - сообщается на сайте.

В это же время будут закрыты плоскостные парковки № 9002 (по адресу: улица Охотный Ряд, владение 2) и № 9006 (по адресу: Театральная площадь, владение 1). Парковки в Малом Гнездиковском, Леонтьевском переулках закроют уже с 06:00 25 декабря до 02:00 28 декабря. Также ликвидируют места в Газетном и Никитском переулках с 06:00 27 декабря до 02:00 28 декабря. Водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений, а также по возможности пользоваться общественным транспортом. Уточняется, что информация об ограничениях может дополняться.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в столице каждую зиму с 2013 года. В программе - спектакли, концерты, зимние забавы, открытые тренировки, творческие и кулинарные мастер-классы и множество других развлечений. Прошлой зимой на фестивальных площадках побывали 18,6 млн москвичей и туристов. В этом году фестиваль пройдет с 13 декабря по 12 января.

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