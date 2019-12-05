Порядка 120 пар поездов дополнительно отправятся в Москву и обратно в новогодние праздники

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 120 пар дополнительных поездов будут курсировать между Москвой и крупными городами России на Новый год и Рождество. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В период новогодних и рождественских праздников Московский филиал АО "ФПК" назначил более 120 пар дополнительных пассажирских поездов (одна пара включает в себя рейс туда и обратно), которые станут отправляться и прибывать на московские вокзалы с 25 декабря 2019 года по 9 января 2020 года. Это более чем на 10 пар больше, чем годом ранее, так как прогнозируется не две, а четыре "пиковые" выездные даты - с 27 по 30 декабря", - говорится в сообщении.

Дополнительные "новогодние" поезда свяжут Москву с Брянском, Кировом, Старым Осколом, Курском, Белгородом, Льговом, Воронежем, Йошкар-Олой, Тольятти, Саранском, Пензой, Чебоксарами, Казанью, Санкт-Петербургом, Новозыбковом, Имеретинским курортом и Калининградом.