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Два московских завода в авиационной и космической сферах начнут получать льготы от города

Предполагается, что они позволят снизить общую налоговую нагрузку до 25%

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Два столичных предприятия - корпорация по производству космических аппаратов "ВНИИЭМ" и научный центр авиационных систем "ГосНИИАС" - наделены статусом промышленного комплекса Москвы. Статус позволит предприятиям получать ряд налоговых льгот и преференций от города, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В соответствии с новым статусом предприятие получит значительную поддержку от городских властей, в частности ряд налоговых льгот, позволяющий снизить общую налоговую нагрузку до 25%", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он добавил, что в "ГосНИИАС" трудится свыше 1,7 тыс. специалистов, а средняя зарплата на предприятии составляет более 78 тыс. рублей, прогнозный объем выпадающих доходов города составит 2,2 млн рублей в год. Эти средства предприятие сможет направить на развитие имущественного комплекса, модернизацию производства, инженерную инфраструктуру, а также на социальные расходы, в том числе повышение зарплаты сотрудников, их обучение, охрану труда.

Заммэра Москвы Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба, уточнил, что выручка "ВНИИЭМ" за 2018 год составила 847,3 млн рублей на 1 га территории, сумма налогов и арендной платы, уплаченных в бюджет Москвы, составила 382 млн рублей. "При оценке возможности присвоения предприятию статуса промышленного комплекса рассматриваются не только его инвестиционные показатели, но и его деятельность как работодателя. Сегодня в АО "Корпорация "ВНИИЭМ" работают более 2,5 тыс. человек. Фонд оплаты труда в 2018 году превысил 328 млн рублей. Средняя зарплата сотрудника предприятия - более 92 тыс. рублей", - добавил Прохоров.

Федеральное госпредприятие "ГосНИИАС" - российский научно-исследовательский центр в области разработки комплексов авиационного бортового оборудования, центр системных исследований военной и гражданской авиации, разработки алгоритмов, информационного и программного обеспечения функционирования авиационных комплексов и анализа эффективности авиационных систем. Был основан в 1946 году. Корпорация "ВНИИЭМ" производит космические аппараты и комплексы, электрооборудование и системы управления для АЭС, электронасосы, электродвигатели и электроприводы.

Статус промышленного комплекса позволяет снизить налог на прибыль в бюджет Москвы с 17% до 12,5%. Также вдвое снижена ставка налога на имущество - текущая ставка 2,2% от балансовой стоимости имущества или 1,5% от кадастровой стоимости. Земельный налог снижен на 80% и составляет 20% от суммы начисленного налога. Ставка арендной платы за землю составляет 0,3% от кадастровой стоимости участка вместо обычных 1,5%. Сегодня таким статусом обладает 51 московский производитель, в том числе "Царицыно", "Московская фармацевтическая фабрика", "Хлебозавод № 24", "Ударница", "Большевичка", "Вимм-Билль-Дан" и другие.

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